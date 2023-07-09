Сирия и Турция: 5 месяцев спустя после землетрясения

Что изменилось в Сирии и Турции за пять месяцев, прошедших после разрушительного землетрясения? О нынешней ситуации рассказывают представитель UNICEF и доброволец из сирийских "Белых касок", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Помощь понадобится ещё долго

В феврале на юге Турции и на северо-западе Сирии произошли разрушительные землетрясения, серьезно повлиявшие на жизнь миллионов людей.

С Паоло Манчи, представителем ЮНИСЕФ в Турции, мы поговорили о том, что было сделано с тех пор и в чём нуждаются пострадавшие районы.

"Ситуация за эти пять месяцев изменилась. Мы прошли через драму, через катастрофические образы, которые, наверное, все видят, к восстановлению. Ситуация на данный момент, я бы сказал, такова, что мы уже находимся в фазе восстановления в том смысле, что в некоторых городских центрах началась перестройка", - сказал Манчи.

Жизнь, по его словам, возвращается в нормальное русло, но, по оценкам ЮНИСЕФ, около 4 млн детей все еще нуждаются в гуманитарной помощи, а 1,6 млн человек живут в палатках или других временных убежищах. Гуманитарные потребности еще выше у тех, кто живет за пределами городов.

Но и в городах люди очень нуждаются в поддержке. В Турции предлагаются новые меры - такие, например, как снижение налогов и сохранение их на некоторое время на более низком уровне.

Потребность в помощи будет высокой еще долгое время: эта трагедия затронула около 15 млн человек в Турции и более 5 млн в Сирии.

Хлеб насущный, вода и школы

Многие проблемы еще предстоит решить. Одна из них - обеспечение населения питьевой водой. В условиях и без того жаркого лета это особенно важно. По данным ЮНИСЕФ, 1,6 млн человек, живущих во временных поселениях в Турции, до сих пор не имеют постоянного доступа к воде. Ситуация в Сирии осложняется боевыми действиями.

Еще одна проблема - обеспечить детям доступ к образованию. Сейчас в стране летние каникулы, и Министерство образования пытается подготовиться к новому учебному году, чтобы дети из пострадавших районов могли регулярно ходить в школу.

А пока во временных учебных центрах во время летних каникул дети наверстывают упущенное во время трагедии. В Сирии, на территориях, контролируемых повстанцами, автобусы, превращенные в передвижной класс, курсируют в лагерях для перемещенных лиц.

Врачи и психологи на первой линии

Люди травмированы как тем, что произошло, так и своей новой, повседневной жизнью. Врачи и психологи пользуются большим спросом. Действующий в Турции ЮНИСЕФ старается направить в пострадавшие районы как можно больше специалистов.

"У нас очень хорошие партнеры, а также люди, специализирующиеся на травмах, полученных в результате землетрясения. К счастью, здесь, в Турции, есть потенциал, которого, вероятно, нет в других странах", - говорит Паоло Манчи.

ЮНИСЕФ пытается создать среду для защиты детей, чтобы они могли рассказать о своей травме. Для этого создано более 50 центров, но необходимо больше. Те, кто пережил землетрясение 1999 года в детстве, теперь, будучи взрослыми, говорят, что им очень хотелось иметь психологическую поддержку, которая сейчас оказывается детям.

Но в любом случае психологическая травма останется на всю жизнь.

На северо-западе Сирии люди, которые жили в лагерях до землетрясений, все еще там, а некоторые из раненых все еще ждут надлежащего лечения. Они тоже травмированы случившимся, но, в отличие от Турции, не могут рассчитывать на квалифицированную помощь психологов.

"У нас нет такой поддержки, которая может понадобиться каждой семье, чтобы преодолеть эту травму. В лагерях мы, "Белые каски", что-то делаем. Но этого недостаточно. Нужны более специализированные люди, чтобы помочь им. Здесь работают местные НПО или международные НПО. Но таких центров у нас нет", - говорит Исмаил Абдулла, волонтер "Белых касок", неправительственной организации, которая действует на территориях, контролируемых повстанцами. С самого начала он был на месте и помогал спасать людей из-под руин.

"Прежде всего нужно остановить войну!"

Теперь волонтёры "Белых касок" перешли к следующему этапу - они работают по расчистке завалов, помогают людям выбраться из районов с аварийными зданиями, которые могут обрушиться в любой момент; оборудуют палаточные городки и строят дорог для облегчения транспортного обеспечения лагерей.

Но, по их словам, восстановительные работы сдерживаются непрекращающимися бомбежками, а потребности людей удовлетворяются лишь на 10-20%.