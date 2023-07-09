Премьер Баварии призвал ввести контроль на внешних границах Германии

Пограничный контроль необходимо ввести на внешних границах Германии для борьбы с нелегальной миграцией. Такое мнение выразил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Христианско-социальный союз) в субботу вечером газете Bild am Sonntag, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Зёдер призвал ввести на территории всей Германии такой же пограничный контроль, как в Баварии. "Все земли, имеющие внешние границы, должны последовать нашему примеру с пограничной полицией, а правительство ФРГ должно усилить пограничный контроль", - сказал политик.

Как напоминает газета, порядка 800 сотрудников баварской полиции с федеральной полицией пять лет охраняют границу земли с Австрией и Чехией протяженностью 1 тыс. км, а также аэропорты. За первые шесть месяцев текущего года Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии зарегистрировало 150 166 первичных заявлений о предоставлении убежища, что на 77,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.