В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу по прохожим

Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате стрельбы в Нью-Йорке, сообщает CNNCNN со ссылкой на департамент полиции Нью-Йорка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации правоохранителей, вооруженный человек перемещался на скутере без номеров. Он открыл огонь в пяти разных местах в районах Куинс и Бруклин.

Стрелявшего удалось задержать. В полиции сообщили, что ему 25 лет, при себе у него был пистолет. Мотив нападений неизвестен. Предположительно, он не имел конкретной цели, а стрелял беспорядочно.

В результате стрельбы погиб 87-летний мужчина. Известно также, что 21-летний и 63-летний пострадавшие были ранены в плечо, другой - 44-летний - в щеку.

Между тем 6 июля в полиции доложили, что в первой половине этого года количество перестрелок в Нью-Йорке сократилось примерно на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет The New York Times.