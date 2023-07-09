Япония и НАТО начали финальное согласование плана сотрудничества

Япония и члены НАТО приступили к финальному этапу согласования четырехлетнего плана сотрудничества более чем в 10 областях, включая космос, борьбу с дезинформацией и разработку передовых технологий. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, план может быть утвержден во время участия японского премьер-министра Фумио Кисиды в саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля. В частности, стороны договорятся о взаимодействии в сфере защиты киберпространства и космических спутников. Они также могут условиться о совместной разработке правил использования технологий искусственного интеллекта для вооружений в плане предотвращения нештатных ситуаций. Кроме того, Япония и НАТО могут инициировать обмен информацией о действиях России и Китая.

13 июня газета Nikkei проинформировала, что члены НАТО намерены уже в нынешнем году добиться укрепления сотрудничества с властями Японии, Австралии, Республики Корея и Новой Зеландии. Центром координации взаимодействия может стать офис НАТО в Токио, открытие которого обсуждается членами альянса. Организация таким образом рассчитывает повысить степень противодействия активности Китая в регионе, считает газета.

В последнее время Япония активно расширяет взаимодействие с Североатлантическим альянсом. В 2022 году Кисида стал первым главой японского правительства, участвовавшим в саммите НАТО. После этого МИД страны решил сделать независимым представительство при НАТО, отделив его от своего посольства в Брюсселе и повысив тем самым статус миссии. Генсек альянса Йенс Столтенберг подтвердил намерение открыть офис в Токио.