https://news.day.az/world/1579880.html Разрушительный град в Испании - ВИДЕО
Разрушительный град в Испании - ВИДЕО
Мощный град обрушился на город Витория-Гастейс на севере Испании в четверг. Есть пострадавшие. Повреждены автомобили и здания, повалены деревья. Град сопровождался мощным ливнем и подтоплениями, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
В Сарагосу тот же циклон принёс ливни, обернувшиеся наводнениями. Потоки воды смывали легковые автомобили.
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