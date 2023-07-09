Разрушительный град в Испании

Мощный град обрушился на город Витория-Гастейс на севере Испании в четверг. Есть пострадавшие. Повреждены автомобили и здания, повалены деревья. Град сопровождался мощным ливнем и подтоплениями, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В Сарагосу тот же циклон принёс ливни, обернувшиеся наводнениями. Потоки воды смывали легковые автомобили.