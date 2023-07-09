Глава Минфина США нарушила дипломатический этикет в Китае

Глава Минфина США Джанет Йеллен допустила ряд ошибок, нарушив правила дипломатического этикета при встрече с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном, сообщает The New York Post (NYP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, политик слишком оживленно кланялась во время рукопожатия с китайским чиновником, который, как заметно на видео, даже попятился, "чтобы дать сияющей Йеллен больше места для поклона".

"Протокольная ошибка, которую критики назвали признаком американской слабости", - пишет издание.

Как прокомментировал эту встречу экс-сотрудник Белого дома Брэдли Блейкман, работавший в администрации президента Джорджа Буша-младшего, "американский чиновник никогда не кланяется". В свою очередь почетный профессор Нью-Йоркского университета и эксперт по китайскому законодательству Джером А. Коэн отметил, что поклоны не являются частью принятого протокола.

Более того, Йеллен ошиблась, назвав Хэ Лифэна "вице-премьером Ху".