В Дели из-за сильного дождя разрушились 15 зданий

Один человек погиб, 15 зданий были разрушены в результате самых сильных за последние 20 лет ливней в индийской столице Дели, передает телеканал NDTV со ссылкой на пожарную службу города, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным журналистов, в субботу, 8 июля, в городе произошел сильный ливень. Из-за него рухнули 15 зданий, погиб один человек. Жители индийской столицы столкнулись с проблемами из-за затопления района Коннот-Плейс.