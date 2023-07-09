Премьер Франции подписала запрет на продажу пиротехники перед праздником 14 июля

Перевозка, продажа и хранение пиротехнических средств будут запрещены для частных лиц во Франции в ближайшие дни, чтобы избежать повторения масштабных беспорядков, охвативших страну на прошлой неделе. Об этом сообщила премьер-министр Элизабет Борн в интервью газете Le Parisien, опубликованном в субботу.передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я только что подписала указ, который будет опубликован в это воскресенье в [официальном вестнике правительства] Journal Officiel, о запрете на продажу, ношение и транспортировку фейерверков по этому случаю. Их смогут купить только профессионалы, которые будут организовывать фейерверки в коммунах", - сказала она.

Глава правительства добавила, что более подробный список мер, которые будут приняты 13 и 14 июня, озвучит министр внутренних дел и заморских территорий Жеральд Дарманен. Именно в эти дни, по мнению аналитиков МВД, могут произойти новые беспорядки. "На защиту французского народа в эти два чувствительных дня будут брошены огромные ресурсы", - пообещала Борн.

Комментируя возможность блокировки соцсетей на время возможных беспорядков, премьер заявила, что в предыдущие дни сотрудничество с администрациями платформ дало положительные результаты. "Мы рассматриваем ряд технических вопросов, и все они находятся в процессе обсуждения. Но мы явно не собираемся лишать французов интернета из-за насилия", - заверила она.