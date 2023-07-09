В США допросят сотрудников секретной службы по делу о кокаине

Член палаты представителей Джеймс Комер заявил, что Комитет по надзору конгресса США считает "неприемлемым и позорным" обнаружение кокаина в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Комитет требует от секретной службы доступа к дополнительной информации", - говорится в сообщении.

Комитет по надзору конгресса США допросит сотрудников секретной службы по делу о кокаине.