https://news.day.az/world/1579923.html В США допросят сотрудников секретной службы по делу о кокаине
В США допросят сотрудников секретной службы по делу о кокаине
Член палаты представителей Джеймс Комер заявил, что Комитет по надзору конгресса США считает "неприемлемым и позорным" обнаружение кокаина в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Комитет требует от секретной службы доступа к дополнительной информации", - говорится в сообщении.
Комитет по надзору конгресса США допросит сотрудников секретной службы по делу о кокаине.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре