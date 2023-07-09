Европейской стране перестало хватать пресной воды

В Италии в 2022 году рекордно сократились запасы пресной воды, передает Reuters со ссылкой на данные Национального итальянского института статистики (ISTAT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным специалистов, количество жидкости сократилось на 50 процентов по сравнению со среднегодовыми значениями в 133 миллиарда кубометров, которые наблюдались с 1991 по 2020 год.

На снижение запасов повлияли общий рост температуры и сокращение количества осадков. При этом в 2022 году сильные засухи затронули около 20 процентов территории европейской страны.

Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида заявлял, что стране нужно приспосабливаться к новой реальности, поскольку засуха - это больше не разовое явление. Он считает, что в Италии необходимо построить больше бассейнов для сбора дождевой воды, а также разобраться с проблемами в водопроводных сетях. Кроме того, министр предложил рассмотреть возможность перенести некоторые сельскохозяйственные культуры в более северные районы.