В Швеции возник дефицит яиц

В магазинах Швеции возник дефицит яиц из-за выявления сальмонеллы в цеху главного производителя CA Cedergren. Об этом заявила глава компании Мод Седергрен, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Нехватка яиц наблюдается в стране уже на протяжении двух месяцев. Компания прекратила их поставки в супермаркеты. "Мы не сдаемся, мы продолжаем бороться, - заявила Седергрен. - Мы вернемся на рынок".

Отмечается, что опасные бактерии в яйцах были обнаружены в начале апреля после плановой проверки в упаковочном цеху компании в населенном пункте Флисерид на юго-востоке Швеции.