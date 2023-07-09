https://news.day.az/world/1579946.html В Словакии не нашли причин для размещения ядерного оружия
В Словакии не нашли причин для размещения ядерного оружия
Глава Минобороны Словакии Мартин Скленар заявил, что не видит причин для размещения ядерного оружия в регионе. Об этом он сообщил словацкому изданию pravda.sk, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Рекомендуем спросить у представителей Польши, что их ведет к таким запросам", - сказал он, комментируя желание Польши разместить на своей территории ядерное оружие США.
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