В Словакии не нашли причин для размещения ядерного оружия

Глава Минобороны Словакии Мартин Скленар заявил, что не видит причин для размещения ядерного оружия в регионе. Об этом он сообщил словацкому изданию pravda.sk, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Рекомендуем спросить у представителей Польши, что их ведет к таким запросам", - сказал он, комментируя желание Польши разместить на своей территории ядерное оружие США.