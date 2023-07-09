Глава МИД Турции обсудил с российским коллегой зерновую сделку

В воскресенье между министрами иностранных дел Турции и России Хаканом Фиданом и Сергуем Лавровом состоялся телефонный разговор.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МИД Турции.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора стороны обсудили ситуацию в Украине и зерновую сделку.