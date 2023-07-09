https://news.day.az/world/1579969.html Глава МИД Турции обсудил с российским коллегой зерновую сделку
Глава МИД Турции обсудил с российским коллегой зерновую сделку
В воскресенье между министрами иностранных дел Турции и России Хаканом Фиданом и Сергуем Лавровом состоялся телефонный разговор.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МИД Турции.
Согласно информации, в ходе телефонного разговора стороны обсудили ситуацию в Украине и зерновую сделку.
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