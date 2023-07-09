Эрдоган провел телефонный разговор с Байденом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоганом провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщили в администрации президента Турции, передает Day.Az.

Согласно информации, в ходе беседы обсуждались членство Украины и Швеции в НАТО, поставки истребителей F-16 и процесс полноправного членства Турции в Европейском союзе.