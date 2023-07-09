https://news.day.az/world/1579987.html Эрдоган провел телефонный разговор с Байденом
Эрдоган провел телефонный разговор с Байденом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоганом провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.
Об этом сообщили в администрации президента Турции, передает Day.Az.
Согласно информации, в ходе беседы обсуждались членство Украины и Швеции в НАТО, поставки истребителей F-16 и процесс полноправного членства Турции в Европейском союзе.
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