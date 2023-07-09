В Чили зафиксировали сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье в Чили.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 39 км к северо-востоку от Сантьяго с населением около 4,8 млн человек. Очаг залегал на глубине 104 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.