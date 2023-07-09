https://news.day.az/world/1579990.html В Чили зафиксировали сильное землетрясение
В Чили зафиксировали сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье в Чили.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 39 км к северо-востоку от Сантьяго с населением около 4,8 млн человек. Очаг залегал на глубине 104 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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