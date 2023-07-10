Столтенберг обсудит с президентами Турции и Швеции тему вступления Стокгольма в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен провести встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном с целью обсуждения возможности присоединения Швеции к НАТО, передает Day.Az.

Как заявил на прошлой неделе генсек НАТО, основной задачей является согласование всех вопросов к саммиту, однако нет гарантий успеха этой инициативы.

На прошлой неделе состоялась встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии, в которой приняли участие министры иностранных дел, руководители разведывательных служб и советники по вопросам безопасности.