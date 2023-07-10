https://news.day.az/world/1579997.html Столтенберг обсудит с президентами Турции и Швеции тему вступления Стокгольма в альянс
Столтенберг обсудит с президентами Турции и Швеции тему вступления Стокгольма в альянс
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен провести встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном с целью обсуждения возможности присоединения Швеции к НАТО, передает Day.Az.
Как заявил на прошлой неделе генсек НАТО, основной задачей является согласование всех вопросов к саммиту, однако нет гарантий успеха этой инициативы.
На прошлой неделе состоялась встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии, в которой приняли участие министры иностранных дел, руководители разведывательных служб и советники по вопросам безопасности.
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