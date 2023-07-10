Поставка F-16 Турции отвечает американским интересам

Президент США Джо Байден заявил в воскресенье в телефонном разговоре турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, что поставка Соединенными Штатами Турции истребителей F-16 отвечает американским интересам.

Как передает Day.Az, об этом сообщил помощник хозяина Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов, который состоялся на борту самолета Байдена, отправившегося в Великобританию.

Комментируя ситуацию вокруг поставки Анкаре истребителей, советник американского лидера отметил:

"Байден четко и последовательно заявил, что для альянса и двусторонних американо-турецких отношений продажа F-16 целесообразна. Это в наших интересах".

В то же время в администрации турецкого президента по итогам телефонного разговора сообщили, что Эрдоган в ходе переговоров "заявил, что неправомочно увязывать требование о поставках Турции F-16 с членством в НАТО Швеции".