Встреча Эрдогана и Путина может спасти зерновую сделку

Ожидаемые переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина остаются единственной надеждой для продления зерновой сделки после 17 июля.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.Ru со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Говоря о вероятности продления сроков действия черноморской инициативы, источник агентства заявил об отсутствии оптимизма в этом вопросе.

При этом он подчеркнул, что возможные переговоры президентов Турции и России на сегодняшний день остаются "единственной надеждой".

"Наша практика показывает, что именно переговоры двух лидеров в состоянии изменить ситуацию, нынешний сложный период - не исключение", - сказал он и добавил, что Эрдоган уже заявлял о желании провести переговоры с Путиным на данную тему.

Источник агентства также выразил надежду на их "положительный исход".

Ранее мы писали о том, что глава МИД Турции обсудил с российским коллегой зерновую сделку.