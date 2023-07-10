В Италии появится улица в честь Сильвио Берлускони

Первая улица, названная в честь умершего в июне бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони, появится в курортном городе Портофино на Лигурийском побережье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило в воскресенье издание Il Secolo XIX, соответствующее решение было принято на заседании городского совета, который определил и месторасположение новой пешеходной улицы.

Церемония присвоения улице имени Берлускони состоится 29 сентября, в день рождения политика, когда ему исполнилось бы 87 лет.

Рассматриваются также предложения по переименованию стадиона в Монце в честь Берлускони. Несколько лет назад он приобрел местную футбольную команду, которая при нем сумела выйти в серию А. Еще одно предложение касается одного из двух миланских аэропортов, Линате.