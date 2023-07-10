Шавкат Мирзиёев переизбран на пост президента

Шавкат Мирзиёев вновь переизбран Президентом Узбекистана.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом стало известно в ходе брифинга Центральной избирательной комиссии Узбекистана.

Таким образом, как сообщил председатель Центризбиркома Низомиддин Зайниддинов, кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) Шавкат Мирзиёев набрал 87,05 процента голосов избирателей.

В то же время, кандидат от Социал-демократической партии (СДПУ) "Адолат" Робахон Махмудова набрала 4,43 процента, кандидат от Экологической партии Узбекистана Абдушукур Хамзаев - 3,74 процента, кандидат от Народно-демократической партии (НДПУ) Улугбек Иноятов - 4,02 процента.

Отметим, что явка на досрочных выборах президента Узбекистана составила около 80 процентов.

Напомним, что президентские выборы, прошедшие в Узбекистане 9 июля, стали первыми после принятия поправок в конституцию на основе результатов референдума, состоявшегося 30 апреля 2023 года.

Поправки в конституцию предусматривают увеличение срока полномочий президента с 5 до 7 лет.