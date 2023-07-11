Северная Корея предупредила США

КНДР обвинила США в нарушении ее воздушного пространства и предупредила, что имеет право сбивать американские самолеты-разведчики. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает KCNA со ссылкой на северокорейское Минобороны.

Согласно информации оборонного ведомства, самолеты Военно-воздушных сил США проникли в воздушное пространство Северной Кореи на несколько десятков километров. В минобороны напомнили, как в 1969 году в небе над страной был уничтожен американский самолет ЕС-121, и не исключили, что подобное может произойти и сейчас при нарушении воздушного пространства.

Также Пхеньян обвинил американские власти в провоцировании напряженности на корейском полуострове из-за планов по размещению в соседней Республике Корея стратегического ядерного оружия и американских подводных лодок, обладающих ядерным вооружением.

В минобороны КНДР заявили, что текущая ситуация демонстрирует то, что ситуация в регионе явно приближается к переломной точке ядерного противостояния "из-за провокационных военных действий" Соединенных штатов.

В конце июня МИД КНДР обвинил США и Южную Корею в увеличении напряженности на полуострове "до грани ядерной войны" и заявил о намерении Северной Кореи укреплять свою оборону.