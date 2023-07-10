https://news.day.az/world/1580042.html Нападение на детский сад в Китае - есть жертвы
Нападение на детский сад в Китае - есть жертвы
По меньшей мере шесть человек погибли и один пострадал в результате нападения в понедельник мужчины с ножом на детский сад в китайской провинции Гуандун.
Как передает Day.Az, об этом сообщила вещательная корпорация BBC со ссылкой на полицию.
По ее данным, полицейские задержали 25-летнего мужчину. Происшествие случилось в рано утром в понедельник.
Полиция не раскрыла деталей о жертвах, но назвала нападение "умышленным".
Между тем, как сообщил пресс-секретарь городской администрации, среди жертв - один воспитатель, двое родителей и трое воспитанников детсада.
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