Нападение на детский сад в Китае

По меньшей мере шесть человек погибли и один пострадал в результате нападения в понедельник мужчины с ножом на детский сад в китайской провинции Гуандун.

Как передает Day.Az, об этом сообщила вещательная корпорация BBC со ссылкой на полицию.

По ее данным, полицейские задержали 25-летнего мужчину. Происшествие случилось в рано утром в понедельник.

Полиция не раскрыла деталей о жертвах, но назвала нападение "умышленным".

Между тем, как сообщил пресс-секретарь городской администрации, среди жертв - один воспитатель, двое родителей и трое воспитанников детсада.