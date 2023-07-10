Военный диалог США и КНР не возобновлен

Американо-китайский военный диалог до сих пор не возобновлен.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге для журналистов сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Советника главы государства спросили, возобновлена ли горячая линии связи между ведомствами двух стран.

"Никаких изменений в этом не было", - ответил Салливан, призвав Пекин к возобновлению военного диалога.