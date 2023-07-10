КНДР пригрозила сбивать американские самолеты-разведчики

Северная Корея обвинила США в нарушении ее воздушного пространства и заявила, что обладает правом сбивать американские самолеты-разведчики. Как передает Day.Az, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР со ссылкой на Минобороны страны.

В сообщении отмечается, что самолеты стратегической и радиоэлектронной разведки ВВС США вторглись в воздушное пространство Северной Кореи на несколько десятков километров. В связи с этим в ведомстве посоветовали Вашингтону вспомнить, как в 1969 году в небе над КНДР был сбит американский "ЕС-121", и допустили "аналогичные инциденты" в случае повторного нарушения пространства.

Также Пхеньян назвал ядерным шантажом план США отправить атомную подлодку к полуострову. В Минобороны подчеркнули, что из-за провокационных действий США ситуация на Корейском полуострове явно приближается к переломной точке ядерного конфликта.