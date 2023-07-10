Тревожный звоночек из Еревана

Рождаемость в Ереване за июнь текущего года снизилась в годовом исчислении по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В июне в Ереване родились - 1798 детей (933 мальчика и 865 девочек), что на 91 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Таким образом, рождаемость в городе уменьшилась на 5.06 процентов.

Ранее мы уже писали о демографических проблемах в Армении.