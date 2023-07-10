https://news.day.az/world/1580069.html Тревожный звоночек из Еревана - рождаемость падает
Тревожный звоночек из Еревана - рождаемость падает
Рождаемость в Ереване за июнь текущего года снизилась в годовом исчислении по сравнению с предыдущим годом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
В июне в Ереване родились - 1798 детей (933 мальчика и 865 девочек), что на 91 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Таким образом, рождаемость в городе уменьшилась на 5.06 процентов.
Ранее мы уже писали о демографических проблемах в Армении.
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