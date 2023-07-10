Эрдоган поздравил Мирзиёева с победой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с победой на выборах, передает в понедельник Day.Az.

Как сообщили в секретариате Президента Узбекистана, в ходе телефонного разговора главы государств обсудли необходимость совместной и всесторонней подготовки предстоящего заседания Совета стратегического сотрудничества на высшем уровне.

С глубоким удовлетворением был отмечен достигнутый в последние годы высокий уровень отношений между Узбекистаном и Турцией в рамках углубленного стратегического партнерства.

Особое внимание было уделено дальнейшему развитию активных контактов и обменов, увеличению взаимной торговли, поддержке реализации важных инвестиционных проектов и гуманитарных программ.

Напомним, что по итогам досрочных президентских выборов, прошедших в Узбекистане 9 июля, кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) Шавкат Мирзиёев набрал 87,05 процента голосов избирателей.

Ранее мы писали о том, что Шавкат Мирзиёев переизбран на пост президента.