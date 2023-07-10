https://news.day.az/world/1580074.html Север Турции ушел под воду - ФОТО - ВИДЕО
Север Турции ушел под воду - ФОТО - ВИДЕО
Масштабная катастрофа произошла на черноморском побережье. Север Турции полностью погрузился под воду, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Проливные дожди обернулись настоящим стихийным бедствием: улицы затопило, транспорт буквально сносит потоками воды, а местные жители пытаются спастись, забираясь на крыши своих машин. Даже одна из главных трасс в Анкару приняла форму волны.
Закрыта для двустороннего движения и черноморская прибрежная дорога. Сейчас сотни спасателей проводят операцию по спасению пострадавших от наводнения, а также специальные бригады пытаются очистить и отремонтировать дорожные пути.
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