Север Турции ушел под воду

Масштабная катастрофа произошла на черноморском побережье. Север Турции полностью погрузился под воду, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Проливные дожди обернулись настоящим стихийным бедствием: улицы затопило, транспорт буквально сносит потоками воды, а местные жители пытаются спастись, забираясь на крыши своих машин. Даже одна из главных трасс в Анкару приняла форму волны.

Закрыта для двустороннего движения и черноморская прибрежная дорога. Сейчас сотни спасателей проводят операцию по спасению пострадавших от наводнения, а также специальные бригады пытаются очистить и отремонтировать дорожные пути.