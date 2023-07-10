Иран направил работавшего в Азербайджане дипломата послом в Армению

Посол Ирана в Армении Мехди Собхани приступил к исполнению своей миссии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили иранские СМИ.

Перед отъездом посол встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдолахианом. Отмечается, что на встрече был подтвержден курс иранского правительства на приоритетность отношений с соседями.

Мехди Собхани сменил на дипломатическом посту Аббаса Зохури, который проработал в стране 3,5 года.