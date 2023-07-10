https://news.day.az/world/1580081.html Иран направил работавшего в Азербайджане дипломата послом в Армению
Иран направил работавшего в Азербайджане дипломата послом в Армению
Посол Ирана в Армении Мехди Собхани приступил к исполнению своей миссии.
Как передает Day.Az, об этом сообщили иранские СМИ.
Перед отъездом посол встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдолахианом. Отмечается, что на встрече был подтвержден курс иранского правительства на приоритетность отношений с соседями.
Мехди Собхани сменил на дипломатическом посту Аббаса Зохури, который проработал в стране 3,5 года.
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