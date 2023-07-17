Лондону предрекли разрушение

На фоне экстремальных погодных явлений - сухого лета и более влажной зимы - многие исторические здания Лондона начали наклоняться и трескаться. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, разрушение домов в британской столице из-за изменения климата предрекли опрошенные Bloomberg эксперты.

Как отмечают специалисты, от последствий глобального потепления страдают здания не только в Лондоне, но и в центральной и юго-восточной частях Великобритании. По словам инженера-геолога Британской геологической службы Ли Джонса, причина в уникальной глине в составе почвы, которая реагирует на погодные изменения и влияет на состояние зданий и дорог. "Чем влажнее становится климат, тем больше глина набухает и расширяется, а чем суше он становится, тем больше она сжимается и трескается", - пояснил эксперт.

По оценкам аналитиков Bloomberg, в 1990 году лишь 20 процентов зданий в Лондоне были в группе риска из-за проседания почвы. В 2030-м доля таких построек вырастет до 43 процентов, а в 2070-м - до 57 процентов. При этом наибольшая вероятность разрушения - в центральной и северной части британской столицы, где преобладает историческая застройка.