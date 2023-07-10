Турецкий Байрактар "Made in Ukraine"

В Украине началось строительство предприятия по производству беспилотников Bayraktar турецкой авиастроительной компании Baykar.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

"Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры в Украине, то по этому заводу начались строительные работы. По нему были переговоры, потом были остановки, скандалы. Этот завод начал строиться на деле, а не только на меморандумах",- сказал Александр Камышин в телеэфире.

8 июля Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства беспилотников. Гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар говорил, что компания рассчитывает начать производить беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в Украине в 2025 году.

Ранее мы писали о том, что "Байрактары" начнут производить в Украине.