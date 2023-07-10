ВС Турции ударили по террористам

Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации двух боевиков террористической организации РКК на севере Ирака и Сирии, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По данным ведомства, один из террористов ликвидирован в иракском районе Гара, еще один - в зоне антитеррористической операции "Источник мира" в Сирии.

В ведомстве подчеркнули, что решительная борьба с террористами будет продолжена.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций. В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя "Сирийскими демократическими силами".

В Иране PKK действует как "Партия свободной жизни Курдистана" (PJAK).