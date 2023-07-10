Иран напоминает о несдержанных обещаниях США и ЕС по ядерной сделке

Европейские правительства не меньше США виновны в невыполнении своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Правительство США вышло из международного соглашения ("ядерной сделки" - ред.) незаконно, и правительства европейских стран воздержались от выполнения ими своих обязательств по СВПД, и вопреки данным ими обещаниям не смогли возместить отсутствие США в этом соглашении, поэтому мы убеждены, что европейские правительства, особенно три из них (Великобритания, Германия, Франция - ред.) наравне с США несут ответственность за невыполнение своих обязательств по "ядерной сделке", - заявил он.

Канаани назвал наложение европейскими странами, не выполнившими свои обязательства по СВПД, санкций на Иран незаконным, а их обвинения против Исламской республики "пустыми". Эти действия, по словам официального представителя внешнеполитического ведомства Ирана, являются неприемлемыми, неконструктивными и безрезультативными. Он призвал правительства европейских стран "вместо поиска отговорок и выражения обвинений нести ответственность за действия по отношению к Исламской Республике Иран и СВПД и выполнить свои обязательства по этому соглашению".

Представитель МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право "в подходящее время серьезно, надлежащим образом и в пропорциональной степени отреагировать на любое безответственное действие".

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

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