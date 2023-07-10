https://news.day.az/world/1580134.html В Израиле представили революционную беспилотную разведовательно-ударную систему Lanius - ВИДЕО
В Израиле представили революционную беспилотную разведовательно-ударную систему Lanius - ВИДЕО
Израильская компания Elbit Systems представила революционную беспилотную разведовательно-ударную систему Lanius, позволящую сканировать помещения и уничтожать в них цели.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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