В Израиле представили революционную беспилотную разведовательно-ударную систему Lanius
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Израильская компания Elbit Systems представила революционную беспилотную разведовательно-ударную систему Lanius, позволящую сканировать помещения и уничтожать в них цели.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.