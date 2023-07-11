Европу накрыла волна жары

Волна жары накрыла многие европейские страны. Во Франции в ряде департаментов объявлен оранжевый - опасный - режим. В Лионе воздух в воскресенье прогрелся до 38 градусов Цельсия. По оценкам экспертов Meteo France, нынешний эпизод тепловой волны не является исключительным для летнего сезона, но требует особой бдительности, так как продлится несколько дней, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В Германии столбик термометра также поднялся до 38 градусов Цельсия.

В поисках прохлады многие устремились к озерам и рекам, но врачи предупреждают о холодовом шоке - стрессовом состоянии организма в результате воздействия пониженной температуры, одним из последствий которого может стать летальный исход.

"Риски, связанные для купания в озере во время жары - это солнечные удары, солнечные ожоги, вполне очевидно, из-за солнечных лучей, но также при входе в воду, не охлаждаясь вовремя, разница температур слишком большая" , - объясняет Кай Мюллер (DLRG Ortsgruppe Korb)

В Польше установилась 30-градусная жара. Врачи призывают не выходить на улицу во время полуденного солнца и пить много воды.

Усилилась жара и в Италии. В Испании и Португалии температура воздуха в ближайшие дни также превысит 40 градусов Цельсия.

В прошлом году в Европе из-за последствий аномальный тепловых волн скончались около 15 тысяч человек.