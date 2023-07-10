Путин встречался с Пригожиным

Президент России Владимир Путин 29 июня в Кремле на протяжении почти трех часов беседовал с Евгением Пригожиным и командирами "Вагнера",

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментируя публикацию издания Liberation о состоявшейся после событий 24 июня встрече Путина с Пригожиным, представитель Кремля сказал: "Президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек - всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого Пригожина".

"Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа", - пояснил он.

В Кремле отметили, что Путин выслушал объяснения командиров компании и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и боевого применения.

При этом "сами командиры изложили свою версию произошедшего [24 июня], они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего, а также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину".

Глава государства дал оценку действий компании на фронте, а также событий 24 июня.

Ранее мы писали о том, что дело в отношении Пригожина прекращено.