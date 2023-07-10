https://news.day.az/world/1580148.html Кремль рассказал о возможных сроках визита Путина в Турцию
Кремль рассказал о возможных сроках визита Путина в Турцию
Сроки возможного визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока неизвестны.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, неизвестна [дата]", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.
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