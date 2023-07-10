Песков прояснил позицию Москвы по вопросу производства Байрактаров в Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам на брифинге о позиции Кремля по поводу строительства в Украине завода по производству турецких беспилотников Bayraktar и возвращения из Турции боевиков батальона "Азов".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, он рассказал, что по этим вопросам Москва провела телефонный разговор с министром иностранных дел Турции, а также состоялись "контакты на других уровнях". В Кремле надеются, что турецкие власти сохранят диалог с Москвой и поддержат его на высшем уровне, так как страны имеют тесные, развитые и многогранные отношения, но есть определенные разногласия.

Представитель Кремля отметил, что РФ будет использовать каналы, чтобы разъяснить свою позицию и учитывать ситуацию при следующих договоренностях в разных областях.

Ранее мы писали о том, что началось строительство завода по производству Байрактаров в Украине.