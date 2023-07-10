https://news.day.az/world/1580155.html ЕС в обмен на членство в НАТО - Эрдоган выдвигает условие
ЕС в обмен на членство в НАТО - Эрдоган выдвигает условие
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул новое условие для вступления Швеции в НАТО.
Как сообщает Day.Az, отвечая на вопросы журналистов перед отъездом на Вильнюсский саммит, Эрдоган сказал, что нужно открыть путь к членству Турции в Евросоюз.
"Откройте путь для Турции в ЕС, и мы одобрим вступление Швеции в НАТО", - сказал Эрдоган.
Ранее мы писали о том, что Эрдоган сыграет ключевую роль на саммите НАТО.
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