Безработица в Турции снизилась до однозначного уровня

Уровень безработицы в Турции в мае 2023 года снизился до показателя марта 2014 года и составил 9,5 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщили в понедельник в Институте статистики Турции (TÜİK).

По данным Института, уровень занятости граждан Турции в возрастной категории 15 лет и старше, в мае 2023 года вырос на 0,5 процентов по сравнению с месяцев ранее.

Тем самым, число безработных в Турции по состоянию на май снизилось на 193 тыс. человек и составило 3 млн 328 тыс.

Число безработных среди молодежи - в возрастной категории 15-24 года, снизилось на 1,6 процентов - до 17 процентов.

Число занятых в целом по Турции выросло в мае по сравнению с апрелем на 63 тыс. - до 31 млн 716 тыс. человек.