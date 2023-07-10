Корь превращается для Армении во второй COVID

Количество подтвержденных случаев кори в Армении в понедельник достигло 299.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, приводя данные на 10 июля.

Недельный прирост заболевших корью составил 20 человек, из которых девять - дети.

"Госпитализированы 8 пациентов, выписаны из медцентров 169 граждан", - говорится в сообщении. Отмечается, что из общего числа заболевших 203 - дети, 96 - взрослые.

