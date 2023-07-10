https://news.day.az/world/1580164.html Корь превращается для Армении во второй COVID - пугающая статистика
"Госпитализированы 8 пациентов, выписаны из медцентров 169 граждан", - говорится в сообщении. Отмечается, что из общего числа заболевших 203 - дети, 96 - взрослые.
Корь превращается для Армении во второй COVID - пугающая статистика
Количество подтвержденных случаев кори в Армении в понедельник достигло 299.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, приводя данные на 10 июля.
Недельный прирост заболевших корью составил 20 человек, из которых девять - дети.
"Госпитализированы 8 пациентов, выписаны из медцентров 169 граждан", - говорится в сообщении. Отмечается, что из общего числа заболевших 203 - дети, 96 - взрослые.
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