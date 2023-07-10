НАТО поддерживает Европейские амбиции Анкары

Североатлантический альянс поддерживает стремление Турции стать членом Евросоюза, но это не должно мешать вступлению в НАТО Швеции, которая выполнила все свои обязательства для этого.

Как передает Day.Az, об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед саммитом альянса в Вильнюсе.

Он комментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который перед вылетом в Вильнюс увязал перспективу одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО со снятием препятствий перед Турцией на пути в Евросоюз.

Ранее мы писали о том, что Эрдоган выдвинул условие для вступления Швеции в НАТО.