Спикер армянского парламента едет во Францию для продвижения антиазербайджанской пропаганды

Спикер парламента Армении Ален Симонян и возглавляемая им делегация 10-13 июля посетит с рабочим визитом Францию.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается на официальном сайте законодательного органа Армении.

В состав армянской делегации входят также глава парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян, руководитель комиссии Национального собрания по внешним связям Саркис Ханданян, депутаты Арусяк Манавазян и Армен Рустамян, а также пресс-секретарь спикера Цовинар Хачатрян, помощник-советник председателя Нацсобрания Гамлет Геворкян и др.