Байден и Сунак обсудили проблему Ирана

В рамках визита в Великобританию Президент США Джо Байден сегодня встретился на Даунинг-стрит с премьер-министром Риши Сунаком.

Как сообщает Day.Az, лидеры обсудили прогресс, достигнутый после обнародования в прошлом месяце Атлантической декларации - первой декларации, посвященной экономическому партнерству между Великобританией и США.

Премьер-министр и президент Байден договорились провести первую встречу на высоком уровне между представителями Даунинг-стрит и Белого дома в октябре, чтобы добиться прогресса в Атлантической декларации.

Премьер-министр и президент Байден обсудили более широкий геополитический контекст, касающийся Индо-Тихоокеанского региона и Ирана.

Ранее мы писали о том, что Иран напоминает о несдержанных обещаниях США и ЕС по ядерной сделке.