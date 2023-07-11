Турецкие военные ликвидировали важную цель

Спецназ Турции нейтрализовал на севере Ирака особо опасного террориста РКК Ферита Юкселя.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщили в понедельник в Министерстве национальной обороны Турции.

Бойцы отряда специального назначения определили местонахождение террориста Ферита Юкселя, скрывавшегося в одной из пещер иракского района Зап.

Несмотря на призывы сдаться, террорист под позывным "Шерзан Мава" применил оружие и был ликвидирован ответным огнем.

По данным ведомства, Юксель считался в рядах террористов ответственным за обеспечение связи в регионе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций. В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

Ранее мы писали о том, что ВС Турции нанесли удар по террористам.