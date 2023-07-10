Байден встретился с Карлом III

Президент США Джо Байден прибыл в Виндзорский замок на встречу с королем Великобритании Карлом III в рамках своего европейское турне. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Sky News.

По данным СМИ, американский лидер и британский монарх в ходе аудиенции обсудят вопросы защиты окружающей среды, а также выслушают доклад, подготовленный государственным секретарем по энергетической безопасности и Net Zero Великобритании Грантом Шаппсом и специальным представителем президента США по климату Джоном Керри об инвестициях в климатические проекты.

Известно, что в Лондоне Байден также встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Политики обсудили отношения между двумя странами и заявили, что они "надежны".

После визита в королевство Байден поедет в Вильнюс, где 11-12 июля пройдет саммит НАТО. В Литве его также ждет встреча с местным руководством и главами других стран-членов альянса.