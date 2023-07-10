https://news.day.az/world/1580221.html Военная база Турции в Сирии подверглась обстрелу - СМИ
Военная база Турции в Сирии подверглась обстрелу - СМИ
База турецких ВС, расположенная в окрестностях сирийского города Аазаз (провинция Алеппо на северо-западе арабской республики), подверглась ракетному обстрелу.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник сирийская радиостанция Sham fm.
По ее сведениям, в результате удара "один турецкий военнослужащий погиб, еще несколько получили ранения различной степени тяжести".
Радиостанция не располагает информацией о том, кто стоит за обстрелом.
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