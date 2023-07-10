Военная база Турции в Сирии подверглась обстрелу

База турецких ВС, расположенная в окрестностях сирийского города Аазаз (провинция Алеппо на северо-западе арабской республики), подверглась ракетному обстрелу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник сирийская радиостанция Sham fm.

По ее сведениям, в результате удара "один турецкий военнослужащий погиб, еще несколько получили ранения различной степени тяжести".

Радиостанция не располагает информацией о том, кто стоит за обстрелом.