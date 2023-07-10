В Турции ожидают временной остановки зерновой сделки

Риск того, что зерновая сделка может на короткое время приостановиться, существует, но ее полная отмена маловероятна.

Как передает Day.Az, такое мнение высказал ТАСС в понедельник турецкий источник.

"Мы видим заявления российской стороны о том, что для нее нет причин продлевать сделку. Есть понимание, что это временные трудности, кризисы со сделкой уже были. При худшем сценарии на данный момент она может на короткое время приостановиться, но все же потом снова заработает", - убежден собеседник.

Он также уверен, что без России договоренности не могут реализовываться в одностороннем порядке. "В этот процесс вовлечены многие ведомства всех участников. Минобороны, МИД. Это продукт консенсуса и точка концентрации различных интересов. В любом случае без Кремля сделку реализовать не получится", - сказал он.

Ранее мы писали о том, что США поблагодарили Эрдогана за вклад в "Зерновую сделку".