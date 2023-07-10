Во Франции отменили концерт певицы, призвавшей линчевать Макрона

Мэр французского города Марк-ан-Барёль Бернар Жерар принял решение об отмене концерта певицы Изии Ижлен, которая в ходе недавнего выступления заговорила о линчевании президента страны Эммануэля Макрона.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал BFMTV.

"Концерт Изии Ижлен, запланированный в Марк-ан-Барёль по случаю национального праздника 14 июля был отменен мэром города", - сообщает телеканал.

По словам мэра, "приезд в Марк-ан-Барёль этой артистки противоречил бы ценностям объединения, которые преобладают в наш национальный праздник".

День взятия Бастилии, главный национальный праздник Франции, отмечается 14 июля и традиционно сопровождается масштабными мероприятиями по всей стране.

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