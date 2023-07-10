https://news.day.az/world/1580252.html Армянские пожарники не могут справиться с огнем на мусорной свалке
Армянские пожарники не могут справиться с огнем на мусорной свалке
Работа по тушению пожара на Нубарашенской свалке, расположенной на окраине Еревана, приостановлена.
Как передает Day.Az, об сообщает Спасательная служба МВД Армении.
Сигнал о возгорании поступил в национальный центр кризисного управления 8 июля в 22:30.
В тушении огня участвовали 4 боевых расчета пожарных-спасателей, задействованы были 1 водовоз и 1 трактор. Пожар удалось локализовать утром 9 июля.
По последним данным, на свалке сгорело 3000 кв. м мусора.
Отметим, что аналогичные события происходили и раньше. Мы уже писали о пожарах на Нубарашенской свалке.
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