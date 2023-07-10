Армянские пожарники не могут справиться с огнем на мусорной свалке

Работа по тушению пожара на Нубарашенской свалке, расположенной на окраине Еревана, приостановлена.

Как передает Day.Az, об сообщает Спасательная служба МВД Армении.

Сигнал о возгорании поступил в национальный центр кризисного управления 8 июля в 22:30.

В тушении огня участвовали 4 боевых расчета пожарных-спасателей, задействованы были 1 водовоз и 1 трактор. Пожар удалось локализовать утром 9 июля.

По последним данным, на свалке сгорело 3000 кв. м мусора.

Отметим, что аналогичные события происходили и раньше. Мы уже писали о пожарах на Нубарашенской свалке.