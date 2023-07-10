Эрдоган и Мишель обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Вильнюсе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, переговоры прошли за закрытыми дверями в преддверии саммита НАТО, который стартует в литовской столице 11 июля.

Ранее в Вильнюсе состоялась трехсторонняя встреча с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Президент Турции прибыл в столицу Литвы для участия в работе саммита НАТО, который будет проходить 11-12 июля.

Ранее мы писали о том, что Эрдоган даст зеленый свет на вступление Швеции в НАТО, но в обмен хочет уступку от ЕС.